В Екатеринбурге откроют 91 новый пункт полиции

Власти Екатеринбурга откроют 91 новых участковых пунктов полиции. Особое внимание уделят открытию в новых районах, сообщил мэр города Алексей Орлов.

По его данным, город приобрел помещения общей площадью более 600 кв. м на сумму порядка 39 млн руб., а также служебные квартиры для участковых.

Напомним, накануне новый пункт полиции открыли в Академическом районе. Помещение для участка было приобретено в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Ранее сообщалось о визите главы МВД РФ Владимира Колокольцева из-за кадрового дефицита полиции в Свердловской области. В марте нехватка участковых по региону достигла 12%, а в Екатеринбурге превысила 20%. В сентябре дефицит сотрудников ППС по городу составил 50%.

Ирина Пичурина

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