Глава МВД прилетит в Екатеринбург из-за кадрового кризиса

В Екатеринбург в ближайшие дни прилетит министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По данным источника ЕАН, его визит связан с кадровым дефицитом в свердловской полиции, который якобы является самым большим среди всех регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Собеседник издания отметил, что с начала 2023 года из гарнизона свердловской полиции уволились 5 тыс. человек по выслуге лет. При этом новых сотрудников не хватает. Якобы дефицит кадров связан с низкими зарплатами, отношением начальством и большого количества «бумажной работы».

Ранее в МВД сообщали, что нехватка сотрудников полиции в стране достигает 100 тыс. человек. По данным ведомства, в основном не хватает полицейских строевых подразделений. Кадровый дефицит объясняют уровнем денежного довольствия.

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