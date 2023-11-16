Замглавы МИД РФ Рябков: на саммите АТЭС состоятся контакты с представителями США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что представители российской делегации проведут контакты с американскими чиновниками в ходе саммита АТЭС в Сан-Франциско.

«Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов - "на ногах", либо в ином формате»,— рассказал господин Рябков «РИА Новости». По его словам, в этом отношении мероприятие в Сан-Франциско не будет отличаться от других подобных международных саммитов и форумов.

Также Сергей Рябков заявил, что американская сторона пытается включить в повестку саммита «неприемлемые, не относящиеся к тематике работы АТЭС сюжеты, пассажи». По его словам, члены делегации РФ будут противостоять всем подобным попыткам.

Возглавляет российскую делегацию на саммите в Сан-Франциско вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В российском посольстве США ранее рассказали, что делегация РФ намерена использовать площадку форума для «формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Кроме того, Москва рассчитывает на обеспечение американским председательством в АТЭС «конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума».

Основная программа саммита АТЭС в нынешнем году пройдет 16-17 ноября.

Подробнее о саммите АТЭС читайте в материале «Ъ» «США и Россия обошлись без Украины».

Александр Кислов