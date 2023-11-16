Делегация РФ прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Официальная российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказали в посольстве РФ в США.

В диппредставительстве сообщили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством в АТЭС «конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума».

Также в посольстве рассказали, что делегация РФ намерена использовать площадку форума для «формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Власти США 7 ноября направили приглашение на саммит всем участникам АТЭС, включая Россию. Представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррей сообщил, что мероприятие пройдет «в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США», включая санкционные ограничения. Посол по особым поручениям российского МИДа Марат Бердыев в сентябре говорил, что США решили не приглашать президента России Владимира Путина на саммит в Сан-Франциско. В итоге было решено, что российскую делегацию на саммите возглавит Алексей Оверчук.

Основная программа саммита АТЭС в нынешнем году пройдет 16-17 ноября.

Подробнее о программе саммита читайте в материале «Ъ» «США и Россия обошлись без Украины».

Александр Кислов