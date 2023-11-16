США собираются вернуться к диалогу с РФ по контролю за вооружениями

Глава Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби сообщила, что Соединенные Штаты хотели бы вернуться к «реальным дискуссиям и переговорам» с Россией по вопросу контроля над вооружениями.

«Мы знаем, что режим контроля над вооружениями находится не в лучшем состоянии. Мы знаем, что стратегическая стабильность находится не в том виде, какой мы хотели бы видеть ее. Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями. Мы хотели бы вернуться к диалогу по вопросам стратегической безопасности»,— рассказал госпожа Хруби в интервью изданию Ассоциации по контролю над вооружениями.

При этом американская чиновница обратила внимание на то, что в настоящее время «для реального диалога с Москвой по этим темам недостает позитивной атмосферы».

Власти США за последнее время сделали России целый ряд предложений по взаимодействию и диалогу в сфере снижения ядерных рисков и контроля над вооружениями. Среди прочего они изъявили готовность позвать российских наблюдателей на подкритические испытания на своих ядерных объектах, а также обсудить рамки договоренностей на период после 2026 года, когда истечет двусторонний Договор о стратегических наступательных вооружениях. В российском министерстве иностранных дел в ответ заявляют, что нынешняя ситуация в двусторонних отношениях между Россией и США «не располагает к диалогу по столь чувствительным вопросам».

Подробнее читайте в интервью «Ъ» замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Александр Кислов