FT: Израиль может остановить операцию в Газе после боев в больнице «Аш-Шифа»

Израиль готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа», передает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания подчеркивают, что в таком случае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует паузу для обработки разведданных, а также для укрепления линий снабжения через палестинский анклав. При этом в случае активизации боевиков движения «Хамас» военные действия незамедлительно будут продолжены израильской стороной, уточняет FT.

Израильские военные вошли на территорию больницы «Аш-Шифа» для проведения «точечной операции» в ночь на 15 ноября 2023 года. По данным ЦАХАЛа, именно на территории этого медучреждения под землей находится один из главных командных пунктов «Хамаса». В армейской пресс-службе пообещали, что в ходе боевых действий в больнице израильские военные будут делать все, чтобы избежать жертв и пострадавших среди гражданских лиц.

Источники телеканала «Аль-Джазира» в «Аш-Шифе» сообщили, что израильские военные арестовали несколько человек, находившихся в больнице, «есть раненые в ходе штурма». Сообщалось также, что израильские танки размещены во дворе больницы, в некоторых ее помещениях начался пожар и был взорван склад с медикаментами.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября после нападения членов группировки «Хамас» на израильскую территорию. Израиль ввел войска на территорию сектора Газа и пообещал, что будет продолжать военные действия до полного уничтожения группировки. В результате действий израильской армии на территории палестинского анклава погибло более 11 тыс. человек.

Подробнее о боях в больнице «Аш-Шифа» читайте в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».

Александр Кислов