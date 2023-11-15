В Сан-Франциско началась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

В Сан-Франциско началась встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры лидеров двух стран проходят на полях саммита АТЭС.

«Ничто не может заменить общение лицом к лицу. Я всегда считал наши контакты прямыми и искренними и всегда ценил их. Крайне важно, чтобы мы с вами ясно понимали друг друга, лидер к лидеру, без каких-либо заблуждений или недопонимания. Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. И мы также должны ответственно управлять этим. Это то, чего хотят Соединенные Штаты и что мы намерены делать»,— отметил господин Байден в начале встречи с китайским коллегой (цитата по CNN).

Председатель КНР в ответ заявил, что в китайско-американских отношениях не все гладко, и соперничество между Китаем и Соединенными Штатами не позволит решить двусторонние и глобальные проблемы. «Отношения между Китаем и Соединенными Штатами являются самыми важными для всего мира. Возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой "невыносимые последствия" для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран»,— подчеркнул Си Цзиньпин.

По информации издания Politico, в ходе встречи господин Байден планирует провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином и обсудить с ним военный конфликт на Украине, войну Израиля с палестинским движением «Хамас», а также «широкий круг вопросов международной повестки дня и двусторонних отношений».

Подробнее об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа Си».

Александр Кислов