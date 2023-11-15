Белый дом: дальнейшая помощь США Украине находится под угрозой

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе пресс-конференции заявил, что помощь США украинской армии «приближается к концу» из-за отсутствия единогласия в Палате представителей. По его словам, если Конгресс продолжит бездействовать, Белый дом будет вынужден «принять трудные решения» касательно пакетов помощи.

«Наша способность продолжать поддерживать Украину окажется под все большей угрозой, если мы не получим дополнительное финансирование»,— сказал господин Кирби. Его слова приводит The Independent.

Джон Кирби добавил, что «не должно быть никаких причин», по которым члены Конгресса могут не принять меры по финансированию обороны Украины, если они «верят в национальную безопасность США».

Сегодня, 15 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в ходе визита в США получила обещания дальнейшей поддержки, хотя не все конгрессмены поддерживают выделение помощи Киеву. По его словам, Соединенные Штаты и ведущие страны Европы «понимают потребности Украины».

В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить Киеву. Ранее сегодня Палата представителей США одобрила временное финансирование правительства без выделения помощи Израилю и Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».