Следственный комитет проводит обыски на пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге

Вечером 15 ноября следственные действия проводятся на пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге. Об обысках, которые инициировал СКР, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники Следственного комитета нанесли визит на завод еще накануне, 14 ноября. Источники интернет-газеты отмечают, что следователи беседовали с менеджментом, опросили некоторых сотрудников и частично изъяли документацию. На следующий день обыски на предприятии продолжились.

Уточняется, что проводимые мероприятия могут быть связаны с проверкой прокуратуры — она касается сделки по продаже предприятия, которую планировал собственник завода Carlsberg Group до того, как его российские активы были переданы в государственное правление.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Балтика» добилась права на использование брендов Carlsberg в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Подробнее о споре датской компании и ее бывшей «дочки» — в материале «Ъ-СПб» «"Балтику" лишают брендов».

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