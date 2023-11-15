СБУ возбудила дело против экс-депутата Рады Фарион из-за слов о русскоязычных

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Производство открыто из-за слов госпожи Фарион о том, что она не может назвать украинцами русскоязычных военных вооруженных сил Украины. Кроме того, экс-депутату вменяют в вину публикацию личных данных живущего в Крыму студента, придерживающегося проукраинской позиции, сообщила СБУ в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

В ведомстве уточнили, что уголовное производство в отношении госпожи Фарион открыто по статьям УК Украины о нарушении равноправия граждан (ст. 161), оскорблении чести и достоинства военнослужащего (ст. 435-1), нарушении тайны переписки (ст. 163) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 182). СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний экс-депутата.

Как передает «Страна.ua», в начале ноября Ирина Фарион заявила в эфире украинского телевидения, что не считает украинцами военных из полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ), которые говорят на русском языке.

Позднее экс-депутат опубликовала в своем Telegram-канале скриншот письма студента филологического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Максима Глебова, в котором тот выражал поддержку ее позиции по запрету русского языка. При этом имя и фамилия студента на изображении скрыты не были. На пост обратили внимание общественники из организации «Крымский СМЕРШ» и сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД РК. 13 ноября Максим Глебов извинился на камеру.

Ирина Фарион была депутатом Верховной рады Украины в 2012–2014 годах. Она неоднократно вступала в публичные конфликты из-за использования русского языка на Украине. В частности, она призывала отправить «на утилизацию» и в «штрафбат» русскоязычного таксиста, высадившего пассажирок в Киеве и отказавшегося говорить на украинском, а также говорила, что ее внук «бьет в садике русскоязычных детей».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».