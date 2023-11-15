ЦБ не продлит некоторые послабления для кредитных организаций в 2024 году

Центробанк решил не продлевать некоторые послабления для кредитных организаций (КО), которые заканчивают свое действие в 2023 году. Речь идет в том числе о послаблениях по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), а также о разрешении учитывать прибыль в капитале при выкупе до конца 2023 года собственных еврооблигаций без их формального аннулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно решению ЦБ, свое действие в 2024 году прекращают следующие послабления:

неприменение мер в отношении системно значимых КО в случае нарушения норматива чистого стабильного фондирования;

послабления по условиям НКЛ;

неприменение для сделок по выкупу акций у нерезидентов вычета из капитала, повышенных коэффициентов риска и резервов; речь идет о нерезидентах, которые приняли решение продать свой российский бизнес;

требование для расчетных депозитариев и небанковских КО по включению собственных заблокированных активов в расчет нормативов достаточности капитала с надбавкой 100%, а также требование по исключению клиентских заблокированных активов из расчета нормативов;

разрешение учитывать прибыль в капитале при выкупе до конца 2023 года собственных еврооблигаций без их аннулирования;

неприменение мер за сокрытие КО данных о проведении внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2022 год;

продление сроков при формировании резервов по кредитам и условным обязательствам кредитного характера для малого и среднего бизнеса, а также для физлиц с платежами, просроченными менее чем на 90 дней;

рекомендация о реструктуризации кредитов заемщиков, которые не могут исполнять обязательства.

«При этом для облегчения перехода КО на соблюдение норматива им будут открыты безотзывные кредитные линии (БКЛ)»,— отметил регулятор, говоря об отмене послаблений по условиям НКЛ. Согласно сообщению ЦБ, требование о соблюдении НКЛ с учетом БКЛ будет применяться с 1 марта 2024 года. «До этого момента банкам рекомендуется поддерживать фактические значения норматива не ниже наблюдавшихся в третьем квартале 2023 года, так как это планируется учитывать при первом установлении лимита БКЛ с целью исключения стимулов к занижению фактических значений НКЛ»,— добавил Центробанк.

Решение ЦБ также предполагает продление права КО не раскрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию до конца 2024 года. К «чувствительной» регулятор отнес информацию о «структуре собственности, членах органов управления, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования».

Об итогах деятельности российских банков по итогам трех кварталов — в материале «Ъ» «Банки консолидировали минус».