Боррель и ЕК предложили ввести санкции против 120 юрлиц и физлиц из России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией (ЕК) предложил Европейскому совету в рамках 12-го пакета санкций против России ввести ограничения в отношении 120 юридических и физических лиц, передает Европейская служба внешних связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Уточняется, что среди 120 лиц, против которых предлагается ввести санкции, есть представители российского военного, оборонного и IT-сектора, а также «другие важные экономические операторы».

Кроме того, в пресс-релизе говорится, что ЕК и господин Боррель предложили ввести ограничения в отношении тех, кто организовал выборы в присоединенных к России регионах, кто ответственен за «принудительное перевоспитание» украинских детей, а также в отношении лиц, распространяющих «дезинформацию и пропаганду» в поддержку действий России на территории Украины.

В пресс-релизе также сообщается, что глава внешнеполитической службы и Еврокомиссия предлагают принять новые запреты на экспорт и импорт в Россию и ужесточить ограничения цен на нефть и обхода санкций.

Ранее господин Боррель говорил, что 12-й пакет санкций будет обнародован сегодня, 15 ноября. По его словам, он содержит персональные, экономические и секторальные ограничения. Санкции затронут экспорт алмазов, а также меры по «укреплению потолка цен на нефть». По информации Bloomberg, в проекте 12-го пакета содержится запрет на импорт алмазов в РФ с 1 января 2024 года.

Эрдни Кагалтынов