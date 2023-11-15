В Адыгее вторые сутки не могут найти ребенка, который был в упавшем в реку авто

В 17:00 поиски ребенка, который находился в упавшей в реку Белая машине, приостановлены из-за наступления темного времени суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Спасатели обследуют прибрежную линию и акваторию реки Белой по течению. Поиски планируют продолжить утром 16 ноября.

Ночью 13 ноября в станице Ханской в районе Майкопа Chevrolet Niva, в котором находились двое взрослых и три ребенка, сорвался с обрыва в реку. Двое детей и водитель смогли выбраться самостоятельно, а женщина и ее 10-летний сын остались в авто. 14 ноября спасатели нашли в реке машину, а позже тело женщины. Мальчик, которого унесло течением реки, все еще не найден.

На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Выяснилось, что мужчина в момент ДТП был пьян, его задержали.

Татьяна Ручкина

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