Заседание суда по делу Дарьи Треповой в Петербурге перенесли на 17 ноября

Второй Западный окружной военный суд перенес выездное заседание по делу обвиняемой во взрыве на Университетской набережной Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на 17 ноября. Об этом после перерыва сообщил председательствующий судья, передает из зала заседаний корреспондент «Ъ-СПб».

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«Процесс будет идти днями или даже неделями»,— предупредил также судья.

За время перерыва судьям сообщили, что один из пострадавших во время теракта умер. Из-за этого в следующие слушания будут внесены процессуальные изменения.

Напомним, что первое выездное заседание по делу Дарьи Треповой прошло 15 ноября в здании 1-го Западного окружного суда в Петербурге. В ходе процесса обвиняемая вновь заявила, что не признает свою вину в совершении теракта, и пыталась убедить суд, что не знала, что в статуэтку, из-за взрыва которой погиб военкор Владлен Татарский, заложена взрывчатка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перед сегодняшним заседанием суда Дарья Трепова, по некоторых данным, не прошла полиграф.

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.

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