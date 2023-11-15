Открыт еще один участок трассы М-12 в Чувашии и Татарстане

Госкомпания «Автодор» запустила движение по 153-километровому участку трассы М-12 «Восток» между городами Шумерля (Чувашия) и федеральной дорогой Р-241 «Казань—Ульяновск» (Татарстан). Проезд по всему участку стоит 785 руб. для легковых автомобилей и 1,3-1,84 тыс. руб. для грузовиков.

М-12 строится с 2020 года. Сейчас открыта большая ее часть, к концу 2024-го власти запустят движения по участкам Арзамаз—Шумерля и до Казани. В 2024 году дорогу продлят до Екатеринбурга за счет реконструкции трассы М-7 и строительства новых платных участков (обход Набережных Челнов, Дюртюли-Ачит). Позже М-12 будет продлена и до Тюмени. Единая автомагистраль, соединяющая столицу и административный центр Свердловской области, будет называться М-12 и находиться в ведении «Автодора».

Иван Тяжлов