Прокуратура потребовала сохранить в Орле остатки дуба, посаженного в честь отмены крепостного права

Орловская природоохранная прокуратура вынесла представление мэру облцентра Юрию Парахину об отмене разрешения на снос остатков дуба, посаженного в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской империи. В начале октября из-за сильного ветра у дерева откололась часть ствола с большой ветвью, после чего городские власти приняли решение о его демонтаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Проведенная по инициативе облпрокуратуры экспертиза остатков дуба показала, что их можно сохранить. Специалисты центра древесных экспертиз «Здоровый лес» в рамках федеральной программы «Деревья — памятники живой природы» исследовали скрытые стволовые пороки и произвели отбор древесных кернов (образцов), которые направили в лабораторию дендрохронологии в Москве. Результаты работы показали возможность сохранения дерева и необходимость его оздоровления. Остатки дуба, согласно выводам исследования, нужно огородить.

В представлении прокуратуры также поставлен вопрос о принятии мер по выполнению рекомендаций экспертов. Ведомство взяло на контроль ход и результаты рассмотрения акта реагирования.

162-летний дуб растет на пересечении улицы Октябрьской и бульвара Победы в Орле. Он включен в национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеет статус памятника живой природы. После того как часть ствола откололась, городские власти рассматривали возможность сохранения остатков. Позже необходимость сноса дерева объяснили выводами местных экспертов, которые обнаружили необратимый процесс гниения корневой системы дуба и предположили, что он может рухнуть от сильного ветра.

Подробнее о состоянии дерева — в публикации «Ъ» «Дуб не скоро сносится».

Сергей Толмачев, Воронеж