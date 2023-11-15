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В Ульяновской области расходы бюджета на 2024 год спланированы в объеме 88,1 млрд рублей

Расходы бюджета Ульяновской области на следующий год предусмотрены в объеме 88,1 млрд руб. Об этом сообщает региональное Законодательное собрание по итогам заседания.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Региональный бюджет остается социально ориентированным. Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов областного бюджета на 2024 год составляет почти 70%»,— говорится в сообщении.

Ранее Законодательное собрание Ульяновской области приняло в первом чтении проект регионального бюджета на следующий год. Согласно документу, доходы региональной казны на указанный период определены в общем размере 86,6 млрд руб.

Ранее в Законодательном собрании Ульяновской области на заседании комитета по природопользованию и охране окружающей среды и комитета по аграрной и продовольственной политике не поддержали проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ предложили направить на доработку.

Георгий Портнов

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