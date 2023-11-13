В Ульяновской области в первом чтении принят бюджет на 2024 год

Законодательное собрание Ульяновской области в понедельник, 13 ноября, приняло в первом чтении проект регионального бюджета на следующий год. Согласно документу, доходы региональной казны на указанный период определены в общем размере 86,6 млрд руб. Об этом сообщает областное правительство.

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Из указанной суммы собственные налоговые и неналоговые доходы составят 69,2 млрд руб., безвозмездные поступления из федерального центра – 17,4 млрд руб. Расходы регионального бюджета на 2024 год спланированы в объеме 88,1 млрд руб.

При этом доходная часть областной казны по прогнозу увеличится на 8,8 млрд руб. или на 14,5%. По словам губернатора Алексея Русских, при формировании расходной части правительство региона «руководствовалось главным принципом — социальной направленностью бюджета».

Ранее в Законодательном собрании Ульяновской области на заседании комитета по природопользованию и охране окружающей среды и комитета по аграрной и продовольственной политике не поддержали проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ предложили направить на доработку.

Георгий Портнов