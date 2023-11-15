Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали в проекты более 12 млрд с начала года

По итогам девяти месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны «Санкт Петербург» инвестировали в проекты 12,2 млрд рублей. Это показатель на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в 15 ноября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из указанной суммы 4,72 млрд рублей составили вложения компаний за третий квартал этого года, что на 56% больше по сравнению с объемом инвестиций за тот же период прошлого.

С начала года на предприятиях резидентов ОЭЗ создано 561 новое рабочее место. Объем налоговых отчислений компаний во все уровни налоговой системы РФ составляет более 6,3 млрд рублей.

Общий объем выручки резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» с января вырос на 17%, составив более 62,7 млрд рублей. В том числе, за третий квартал 2023 года их совокупная выручка увеличилась на 58% — до 22,3 млрд руб. против 14,1 млрд рублей годом ранее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство инфраструктуры четвертой площадки Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на неиспользуемой территории бывшего завода Toyota в Шушарах начнется в 2025 году. Городские власти предполагают разместить там кластер беспилотников.

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