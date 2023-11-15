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Коммерсантъ FM
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Убытки датской Orsted привели к перестановкам в руководстве

Датская компания Orsted, крупнейший в мире оператор ветряных электростанций по числу силовых установок, объявила о перестановках в руководстве. Этому предшествовал выход компании из двух крупных проектов по строительству ветряных электростанций у берегов США, а также связанные с этим значительные финансовые потери.

Фото: Tom Little/File Photo, Reuters

Фото: Tom Little/File Photo, Reuters

Как отмечается в заявлении гендиректора датской компании Мадса Ниппера, Orsted, как и другие компании в этой индустрии, «испытывают на себе удары очень сложной и нестабильной обстановки в бизнес-среде». В связи с этим совет директоров отправил в отставку финансового директора Даниэля Лерупа и главного операционного директора Ричарда Хантера. В настоящее время идет поиск кандидатов на эти посты.

Напомним, что 1 ноября компания Orsted объявила о том, что прекращает строительство у берегов Нью-Джерси двух ветряных электростанций Ocean Wind 1 и 2 совокупной мощностью 2,25 тыс. МВт. Решение связано с растущими затратами на строительство, проблемами с поставками, а также с ростом процентных ставок. Потери Orsted, связанные со сложностями реализации проекта в условиях растущих затрат, а также с его отменой, составят $5,6 млрд.

В день объявления о выходе из этого проекта акции Orsted упали почти на 26%. С начала года они подешевели уже на 52%. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании в годовом исчислении оказалась ниже на 342%, выручка упала почти на 48%, а прибыль на одну акцию — на 37%. Между тем на объявление о перестановках в руководстве акции Orsted реагируют уверенным ростом на 5%.

О том, как ЕС пытается координировать развитие зеленой, атомной и угольной генерации, «Ъ» писал в публикации «Энергетика Европы балансирует на грани ВИЭ».

Алена Миклашевская

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