Львова-Белова: число детей в соцучреждениях сократилось на 70% за 10 лет

Количество детей, находящихся в социальных учреждениях, снизилось за десять лет на 70%, заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сейчас в федеральном банке данных находятся 38 тыс. детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это в основном социальные сироты, 71% — это дети, которые имеют родителей, прибавьте к этому еще детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах, приютах, домах ребенка и интернатах по заявлению родителей. Это скрытое социальное сиротство»,— сказала омбудсмен на открытии форума «Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье» (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила три аспекта, на которые надо обратить внимание в рамках разговора о социальном сиротстве. «Во-первых, дети, которые находятся в семье, и перспектива их попадания в учреждение довольно велика; дети оказались в учреждении, и что надо сделать, чтобы они находились там как можно более короткий срок; дети находятся в учреждении уже длительное время: что делалось и делалось ли в принципе, чтобы вернуть им семейное окружение»,— перечислила госпожа Львова-Белова

По состоянию на конец августа, по данным аппарата омбудсмена, в России было 36,7 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. В июле Совет федерации одобрил закон, предполагающий, что в банк данных о детях-сиротах будут вносить больше сведений о том, как они живут и воспитываются в приемной семье, в том числе информацию о физическом и эмоциональном здоровье.

Подробности — в публикации «Ъ» «Приемные семьи сделают вклад в банк данных».

Лаура Кеффер