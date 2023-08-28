«Известия»: в детдома по заявлению родителей попали 20 тыс. детей

В России 36,7 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. На конец 2022 года их было 34 тыс., сообщили «Известиям» в аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка в РФ.

Однако есть еще около 20 тыс. детей, которые временно помещены в учреждения своими родителями, сообщила юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Маргарита Нетесова. По данным издания, официальная статистика по этому показателю не публикуется. Программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова предполагает, что таких детей может быть в полтора раза больше.

Чтобы поместить ребенка в детское учреждение, родители должны направить заявление в органы опеки и попечительства, и от них получить направление в конкретную организацию. После заключается трехстороннее соглашение между родителем, органом опеки и организацией. Если родитель не заберет ребенка по окончании срока, руководство детского дома сообщает об этом в органы опеки. Это может стать основанием для подачи иска о лишении родительских прав.

В июле Совет федерации одобрил закон, предполагающий, что в банк данных о детях-сиротах будут вносить больше сведений о том, как они живут и воспитываются в приемной семье — в том числе информацию о физическом и эмоциональном здоровье. Некоторые эксперты по опеке считают его «ювенальным», усиливающим «слежку за семьями» — и просят президента отклонить инициативу.

Подробности — в материале «Ъ» «Приемные семьи сделают вклад в банк данных».

Лаура Кеффер