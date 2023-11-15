В Новый год площадь Ленина в Воронеже будет охранять «Волк-безопасность»

Контракт на охрану площади Ленина во время мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, получило местное ООО «Волк-безопасность». Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 10,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Услуги нужно оказать с 1 декабря 2023 года по 31 января 2024-го. С открытия оформленной к Новому году площади Ленина до 21 января ЧОПу необходимо обеспечить дежурство сотрудников, пропускной режим с досмотром, патрулирование территории и приезд группы быстрого реагирования в случае необходимости. С 1 по 8 января количество охранников должно быть увеличено вдвое. В новогоднюю ночь подрядчика обяжут организовать «усиленный режим работы» с увеличением числа дежурящих сотрудников и установкой дополнительного мобильного пункта охраны. Также во второй половине 31 декабря количество «физической охраны» должно прирасти на 40 человек.

Также подрядчику предстоит оснастить площадь информационными стендами, металлодетекторами, комплектом досмотровых зеркал, видеоэндоскопом, индикатором электрических, магнитных и акустических полей, прибором для обнаружения огнеопасных жидкостей, блокиратором радиовзрывателей, обнаружителем паров взрывчатых веществ, подавителем связи с беспилотниками и так далее. Помимо этого, ему нужно будет установить камеры видеонаблюдения на входных группах.

ООО «Волк-безопасность» занималось охраной главной площади облцентра и в прошлом году. Тогда стоимость работ составила 4,3 млн руб. По словам представителей городского управления культуры, ценник вырос почти в 2,5 раза из-за роста рыночной стоимости охранных услуг и продления работы сотрудников ЧОПа. По данным ведомства, в этом году охрана мероприятий будет осуществляться в течение 11 380 часов (в прошлом — 6 950), объекта — 2 976 часов (2 688).

По данным Rusprofile.ru, ООО «Волк-безопасность» было зарегистрировано 2014 году для деятельности охранных служб, в том числе частных. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Директор и бенефициар — Михаил Гамбург. Он также является руководителем и владельцем местного ООО «В-секьюрити» с аналогичным видом деятельности. Выручка «Волк-безопасность» в 2022 году составила 96 млн руб. (в 2021-м — на 51% меньше, 63 млн руб.), чистая прибыль — 653 тыс. руб. (в 2021-м — на 84% больше, 4,2 млн руб.). С 2015 года общество получило 75 госконтрактов на общую сумму 129,8 млн руб. Крупнейшими заказчиками выступают управление экологии администрации Воронежа (33 млн руб.), министерство образования и науки Запорожской области (23 млн руб.) и муниципальное учреждение Воронежа «Централизованная клубная система» (22 млн руб.), которое также является заказчиком работ по охране площади Ленина в новогодние и рождественские праздники.

Ранее был объявлен конкурс по выбору подрядчика для новогоднего оформления площади Ленина за 14,4 млн руб. В частности, ему предстоит установить елку, которая была приобретена в прошлом году за 15,3 млн руб. Прием заявок на участие в торгах продолжается.

Алина Морозова

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