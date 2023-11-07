В Воронеже ищут ЧОП для охраны площади Ленина в Новый год за 10,6 млн рублей

Муниципальное учреждение Воронежа «Централизованная клубная система» объявило поиск подрядчика для охраны площади Ленина во время мероприятий в честь Нового года и Рождества. Начальная цена контракта составляет 10,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. В прошлом году стоимость работ составила 4,3 млн руб. Их выполняло местное ООО «Волк-безопасность», которое также получило контракт на охрану общегородского выпускного за 1 млн руб.

Услуги нужно оказать с 1 декабря 2023 года по 31 января 2024-го в два этапа: с 1 по 31 декабря 2023-го и с 1 по 31 января 2024-го.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором будут приниматься до 13 ноября. Итоги планируется подвести 15 ноября.

В городском управлении культуры объяснили увеличение стоимости работ почти в 2,5 раза ростом рыночной стоимости охранных услуг и продлением работы сотрудников ЧОПа. «Напомним, что в прошлом году пропускной режим с досмотром посетителей был снят на площади Ленина 10 января. На эти новогодние праздники ЧОПовцы будут осуществлять мероприятия по организации безопасности до завершения работы украшенной площади Ленина, которое запланировано на 21 января. Если в прошлом году охрана мероприятия осуществлялась в течение 6 590 часов, объекта — в течение 2 688 часов, то в этом она составит 11 380 и 2 976 часов соответственно»,— пояснили в ведомстве.

С открытия оформленной к Новому году площади Ленина до 21 января ЧОПу необходимо обеспечить дежурство сотрудников, пропускной режим с досмотром, патрулирование территории и приезд группы быстрого реагирования в случае необходимости. С 1 по 8 января количество охранников должно быть увеличено вдвое. «В новогоднюю ночь, согласно разработанному заданию, подрядчик обязан организовать усиленный режим работы с увеличением числа дежурящих сотрудников и установкой дополнительного мобильного пункта охраны. Кроме того, во второй половине дня 31 декабря количество физической охраны должно вырасти дополнительно еще на 40 человек»,— рассказали в управлении культуры.

По данным управления, на площади планируется организовать стационарный пункт охраны, в котором круглосуточно будут находиться сотрудники подрядной организации. «Это необходимо также для того, чтобы уже с начала монтажа элементов праздничного оформления, специализированного оборудования и так далее, имущество находилось под постоянной охраной. И далее после завершения мероприятий на период его сборки и дальнейшей отправки для хранения»,— рассказали чиновники.

Также подрядчику предстоит оснастить площадь информационными стендами, металлодетекторами, комплектом досмотровых зеркал, видеоэндоскопом, индикатором электрических, магнитных и акустических полей, прибором для обнаружения огнеопасных жидкостей, блокиратором радиовзрывателей, обнаружителем паров взрывчатых веществ, подавителем связи с беспилотниками и так далее. Также ему нужно будет установить камеры видеонаблюдения на входных группах.

Ранее в Воронеже начали искать подрядчика для оформления площади Ленина к Новому году за 14,4 млн руб.

Алина Морозова

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