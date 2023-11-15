Совет директоров «Роснефти» рекомендовал промежуточные дивиденды в 30,77 руб.

Собранию акционеров «Роснефти» рекомендовано выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 руб. за акцию, говорится в материалах компании. Решение было принято на заседании совета директоров.

На выплату дивидендов рекомендовано направить не меньше 50% чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам работы за первую половину 2023 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за этот период составила 652 млрд руб.

Дивидендная политика «Роснефти» предполагает выплату дивидендов дважды в год, на них направляется 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2022 году суммарные дивиденды составили 38,36 руб. Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственный «Роснефтегаз» (40,4%), ВР Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,46%), еще 9,6% у ООО «РН-Нефть капиталинвест». ВР в 2022 году заявляла о планах выйти из состава акционеров.

Сколько могут выплатить российские эмитенты своим акционерам по итогам 2023 года — в материале «Ъ» «Промежуточные выплаты».

Леонид Уварчев