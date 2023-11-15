В Екатеринбурге побит температурный рекорд за 13 лет

Вторник, 14 ноября, стал самым теплым с 2010 года, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура достигла +2,6°, что на +7,9° выше нормы. Дневной максимум составил +4,8°, ночью температура опустилась до +0,3°.

В среду, 15 ноября, в Екатеринбурге ожидается от -1° до +4°. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный 2-7 м/с. В первой половине дня прогнозируются осадки в виде дождя и снега. С 16 по 20 ноября температура ночью не опустится ниже -10°, а дневная не повысится +2°.

Напомним, погода 9 ноября в городе оказалась самой теплой с 2013 года, составив +1,6°. По-зимнему холодная температура ожидается уже в конце недели.

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Ирина Пичурина