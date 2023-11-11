На следующей неделе в Свердловской области ожидается мокрый снег и похолодание

В Свердловской области на следующей неделе синоптики прогнозируют мокрый снег и похолодание, по зимнему холодная погода предполагается с 17 ноября. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ближайшие трое суток 12-15 ноября сохранится неустойчивая погода при температуре воздуха ночью -3...+2°, на севере Свердловской области в ночь на 13 ноября ожидается до -7°, днем -1...+4°. 12 ноября днем осадков почти не будет, а 13-15 ноября ожидается временами мокрый снег с дождем, на севере Свердловской области. Местами сохранится гололедица.

«16 ноября при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание ночью до -1...-7°, днем 0...-5°»,— прогнозируют синоптики.

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