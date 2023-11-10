В Екатеринбурге побит температурный рекорд за последние 10 лет

Прошедшее 9 ноября оказалось самым теплым с 2013 года в Екатеринбурге, говорится в сообщении Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура составила +1,6°, что на +6,6° выше нормы. Дневной максимум достиг +4,3°, ночной минимум опустился до -0,6°.

Сегодня, 10 ноября в городе ожидается от +1° до +3°. Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, вечером порывы до 11 м/с. До полудня прогнозируются дожди, ночью ожидается мокрый снег. С 11 по 15 ноября ночная температура не будет опускаться ниже -1°, а дневная не поднимится выше +4°.

Напомним, 6 ноября в Екатеринбурге повторился температурный рекорд 2006 года — дневной максимум составил +8,9°.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте