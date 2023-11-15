ЮНИСЕФ: более одного миллиона детей находятся в секторе Газа

Более одного миллиона детей находятся в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий из-за военных действий, ведущихся в палестинском анклаве, сообщила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Со ссылкой на данные фонда она рассказала, что с начала эскалации в секторе Газа уже погибли порядка 4,6 тыс. детей, около 9 тыс. несовершеннолетних получили ранения. «Многие дети пропали без вести и, предположительно, оказались погребены под обломками зданий и домов»,— подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ ранее сообщал, что после начала боевых действий в секторе Газа более 300 тыс. детей вынуждены были покинуть свои дома.

Война Израиля с «Хамасом» длится с 7 октября. При вторжении боевиков на территорию Израиля погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Согласно информации «Хамаса», число жителей Газы, погибших в результате боев, достигло 11,3 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа.

О ситуации в Газе — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Александр Кислов