Картаполов: осенний призыв в российскую армию проходит в штатном режиме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв в российскую армию проходит без эксцессов и нареканий. По его словам, ни в одном из регионов страны не зафиксировано никаких скандалов и происшествий, связанных с проведением призывных мероприятий.

«Мы ничего про призыв не слышим, ни в новостях, ни в публичных выступлениях депутатов и общественников. Значит, никаких проблем нет — а те, что все же вдруг возникают, решаются оперативно и компетентно»,— сообщил господин Картаполов в интервью «Парламентской газете». Политик назвал отсутствие резонансных скандальных новостей о призыве признаком качественной работы российских военкоматов.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу. Согласно документу, осенью в армию призовут 130 тыс. человек.

Будут призваны военнообязанные граждане, от 18 до 27 лет годные по состоянию здоровья и не состоящие в запасе. Осенний призыв начался 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. Замначальника управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский подчеркнул, что призывников не будут направлять в новые регионы для участия там в военной операции. После прохождения срочной службы они будут своевременно уволены и направлены домой, заверил он.

Александр Кислов