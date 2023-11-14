Полянский: США столкнутся с последствиями перехвата оружия в Оманском заливе

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе оружие, направляемое в Йемен, и передавать его Украине.

«Особо циничными выглядят действия США — в частности, попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач. К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима»,— передает «РИА Новости» слова господина Полянского с заседания Совбеза организации.

В январе 2023 года американские военные помогли Франции конфисковать оружие, которое направляли из Ирана в Йемен. В феврале стало известно, что речь идет об изъятии 3 тыс. штурмовых винтовок, 578 тыс. патронов и 23 противотанковых управляемых ракет.

2 октября США передали вооруженным силам Украины (ВСУ) 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, принадлежавших Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР). Патроны были конфискованы 19 декабря 2022 года силами ВМС США с судна MARWAN, шедшего без флага и направлявшегося в Йемен. По информации CNN, США планируют также передать Украине оружие, конфискованное в январе.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война. В ней Иран поддержал повстанческую группировку хуситов, которая свергла действующее правительство. Правительственные войска были поддержаны Саудовской Аравией и США.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».