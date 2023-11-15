Дворкович: FIDE усилила «античитинговый контроль» на шахматных офлайн-турнирах

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал «Ъ», что организация резко усилила античитинговый контроль на офлайн-турнирах для выявления гроссмейстеров, использующих нечестные методы игры. Сейчас, по мнению Аркадия Дворковича, возможности применять мошеннические методы на крупнейших турнирах под эгидой FIDE практически исключены.

«Применяем задержку трансляций, более совершенные, чем раньше, сканеры, внимательно наблюдаем за поведением игроков. Ничего не могу исключить полностью, но, думаю, шансы, что мошенничество пройдет за доской на наших крупнейших турнирах, ничтожны»,— сообщил господин Дворкович.

По его словам, на данный момент у руководства FIDE нет понимания, необходимо ли дисквалифицировать гроссмейстеров, уличенных в читерстве в ходе онлайн-турниров. «По-настоящему сложный вопрос — это надо ли дисквалифицировать игроков, по поводу которых были обоснованные подозрения на онлайн-турнирах. Пока я не могу сформулировать оптимальное решение. В любом случае в каждой конкретной ситуации должен быть подан иск в этическую комиссию FIDE»,— подчеркнул президент федерации.

Подробнее о будущем мировых шахмат читайте в интервью Аркадия Дворковича «Ъ».