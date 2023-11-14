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Коммерсантъ FM
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Боррель о статье Залужного: не знаю и не должен знать, прав он или нет

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что не знает и не должен знать, прав ли главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в том, что ситуация на российско-украинском фронте зашла в тупик. Господин Боррель также сообщил, что не знает, когда первые истребители F-16 поступят на вооружение ВСУ.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Слушайте, главнокомандующий украинской армией знает ситуацию лучше меня, я не буду обсуждать с ним ситуацию на поле боя. Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет. Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его. Не я и не мы воюем, это украинцы»,— ответил глава внешнеполитической службы на просьбу прокомментировать слова господина Залужного в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС (цитата по ТАСС).

Господин Боррель также сообщил, что подготовка украинских пилотов к управлению F-16 продолжается. Кроме того, дипломат выразил надежду, что Венгрия разблокирует восьмой транш военной помощи Киеву на €500 млн. Он добавил, что в ЕС также надеются согласовать помощь Киеву на €20 млрд на следующие четыре года. На вопрос, что будет, если США решат урезать поддержку Украине, господин Боррель заявил, что он «не астролог» и не знает, к чему это приведет.

Главнокомандующий ВСУ в статье для The Economist назвал положение на фронте тупиком и сделал вывод: переломить ситуацию украинская армия может только в случае получения или изобретения «чудо-оружия», сравнимого с изобретением пороха китайцами много веков назад. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Валерий Залужный устал и поддался эмоциям, а ситуация на фронте прямо противоположная. Ранее сегодня, 14 ноября, господа Зеленский и Залужный заявили о сложной ситуации на фронте.

Подробнее о реакции на статью Валерия Залужного — в материале «Главнокомандующего ВСУ не туда отправили».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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