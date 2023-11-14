The Guardian: Эритрея снялась с отбора ЧМ по футболу, опасаясь побега игроков

Федерация футбола Эритреи (ENFF) сняла национальную сборную с отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года из-за опасений, что игроки попросят политическое убежище за рубежом, сообщает The Guardian со ссылкой на источники, близкие к команде.

10 ноября Международная федерация футбола и Африканская конфедерация футбола в совместном заявлении сообщили, что все матчи сборной Эритреи в рамках отбора к ЧМ-2026 отменены. Через несколько дней Эритрея должна была провести первый матч квалификации с Марокко. Причины отзыва сборной не сообщались.

По информации издания, некоторые члены ENFF пытались убедить Министерство спорта и культуры Эритреи разрешить сборной участвовать в отборочных матчах, но глава ведомства Земеде Текле отказал им в этом. Один из собеседников The Guardian заявил, что футболистам сборной трудно опротестовать решение федерации, потому что за это их могут посадить в тюрьму.

Как пишет Guardian, с 2009 года более 60 футболистов воспользовались своим статусом, чтобы попросить убежища. Последний случай связан с побегом пятерых футболисток за несколько часов до игры против сборной Уганды в рамках женского чемпионата Союза футбольных ассоциаций Восточной и Центральной Африки в ноябре 2021 года. Последний матч мужской сборной Эритреи — товарищеская игра со сборной Судана, которая прошла в сентябре 2020 года и завершилась победой последней со счетом 1:0.

Согласно отчету правозащитной организации Human Rights Watch за 2022 год, правительство Эритреи проводит репрессии против населения, накладывает ограничения на свободу слова, убеждений и вероисповедания, а также препятствует независимой проверке со стороны международных наблюдателей. С 1993 года, когда Эритрея обрела независимость, в стране ни разу не проводились выборы. С тех пор президентом страны является Исайяс Афеворки.

Эрдни Кагалтынов