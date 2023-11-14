Акции Segezha достигли нового исторического минимума — 4,1 рубля

Акции лесопромышленного холдинга Segezha Group падали сегодня, 14 ноября, до 4,1 руб. на Мосбирже, обновив исторический минимум. Предыдущий минимум был установлен 16 декабря 2022 года, когда котировки акций Segezha сложились на уровне 4,21 руб. По состоянию на 16:44 мск акции холдинга снижались на 4,91% и оценивались в 4,2 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера Segezha Group опубликовала финансовые и операционные результаты за третий квартал. Согласно отчету, убытки холдинга по МСФО за первые девять месяцев 2023 года составили 10,897 млрд руб. За аналогичный период прошлого года холдинг получил прибыль в размере 7,024 млрд руб.

Segezha Group в отчетности за второй квартал оценивала снижение производства пиломатериалов в РФ по итогам первого полугодия в 11%, а сокращение экспорта — в 15%. Определяющее влияние на поставки за рубеж оказали низкий спрос и цены, закрытие отдельных рынков для российских компаний, проблемы с отгрузкой по железной дороге для лесопильных заводов Северо-Запада, а также дефицит сырья.

Эрдни Кагалтынов