Властям Черноземья разрешили повысить плату за «коммуналку» максимум на 12-14,9%

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во втором полугодии 2024 года и предельно допустимые отклонения от них на 2024-2028 годы. Распоряжение кабмина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наибольший средний индекс установлен для Белгородской области. Во втором полугодии 2024 года он составит 11%. Отклонение от него в тот же период — 3%, на 2025-2028 годы — 2,1%.

Для Орловской и Тамбовской областей установлен показатель в 10%, максимальное отклонение от него в втором полугодии 2024 года для первого региона составляет 4,9%, а для второго — 2%. В последующие три года оба региона смогут превысить индекс не более, чем на 2,1%. Власти Тамбова меж тем уже предложили увеличить тарифы на часть жилищно-коммунальных услуг для населения на 15,2%.

В Воронежской области плата за ЖКУ в среднем вырастет на 9,8%, в Липецкой — на 9,6%, в Курской — на 9,5%. Властям всех трех регионов доступно отклонение на 4,9% во второй половине 2024 года и на 2,1% в 2025-2028 годах.

В Москве средний индекс во второй половине следующего года составит 11%, в Московской области — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Ленинградской области — 10,2%. Предел отклонения в 2024 году варьируется от 0 до 4,9%, в 2025-2028 годах — от 0 до 2,1%.

За соблюдением установленных ограничений должна следить Федеральная антимонопольная служба. В случае превышения отклонения от допустимых норм она обяжет власти региона выплатить потребителю разницу.

Предыдущая индексация тарифов на ЖКУ прошла на семь месяцев раньше намеченного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Это объяснялось необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.

Как группа управляющих компаний судится с мэрией Курска за повышение тарифов на ремонт и содержание жилья — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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