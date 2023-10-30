В Тамбовской области не смогли продать 0,3 га федеральной земли за 5 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» не смог продать 0,27 га в тамбовском Мичуринске при начальной цене лота в 5,3 млн руб. Информация об этом появилась на сайте корпорации. Торги не состоялись из-за отсутствия участников. В документации уточняется, что о желании приобрести лот заявлял липецкий индивидуальный предприниматель Андрей Манюхин, однако впоследствии он отозвал свою заявку.

В лот входил участок земли на улице Интернациональной, 52 в центре Мичуринска. На нем расположены здания общей площадью 626,4 кв. м — от 4,6 до 508 кв. м. Судя по кадастровой карте, самым крупным является здание бывшего учебного корпуса некоего учреждения. В документации уточняется, что и земля, и здания на ней находятся в федеральной собственности.

Участок окружен малоэтажной общественно-деловой и жилой застройкой. В «непосредственной близости» расположена заправочная станция, в шаговой доступности — остановка общественного транспорта, автостанция и железнодорожная станция «Мичуринск-Уральский».

Алина Морозова

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