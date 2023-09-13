В тамбовском Мичуринске «Дом.РФ» продает здания и 0,3 га земли за 5,3 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» выставил на торги участок с пятью зданиями в тамбовском райцентре Мичуринск, следует из опубликованного компанией сообщения.

Начальная цена лота составляет 5,3 млн руб. В него входят участок в центре Мичуринска на улице Интернациональной, 52. Он занимает 0,27 га, на нем расположены здания общей площадью 626,4 кв. м — от 4,6 до 508 кв. м. Судя по кадастровой карте, самым крупным является задние бывшего учебного корпуса некоего учреждения.

Участок окружен малоэтажной общественно-деловой и жилой застройкой. В «непосредственной близости» расположена заправочная станция, в шаговой доступности — остановка общественного транспорта, автостанция и железнодорожная станция «Мичуринск-Уральский».

Заявки на торги принимаются до 23 октября. Подведение итогов намечено на 27 октября.

О строительстве тамбовского арендного дома от «Дома.РФ» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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