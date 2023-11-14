В Салехарде до конца года появятся семь экологичных автобусов

До конца года в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) появятся семь новых автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В каждом автобусе будет 27 посадочных мест. Вход в транспорт оборудован наклонными платформами, в салоне установлены речевые информаторы, система видеонаблюдения, электронные табло, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Все автобусы оснащены системами мониторинга за состоянием водителей.

«Большинство автобусов, которые сейчас выходят на линию, не старше четырех лет. Современные машины позволяют увеличивать уровень комфорта и транспортной доступности для жителей»,— отметил начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.

Напомним, на Ямале до февраля появятся 15 новых автобусов. В августе в Новый Уренгой поставили 15 новых экологичных автобусов. В каждом автобусе 28 мест для сидения, а их вместимость — 114 пассажиров

Полина Хабарова

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