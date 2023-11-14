Минфин РФ: страны Кимберлийского процесса впервые не договорились о коммюнике

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что страны—участники Кимберлийского процесса (КП) впервые в истории не согласовали финальное коммюнике по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса - организации, которая занимается сертификацией алмазов — в Зимбабве. По словам господина Моисеева, решение не было принято из-за попыток западных стран «включить в проект коммюнике украинский сюжет».

«К сожалению для мировой алмазной отрасли, страны Запада не нашли в себе мужества прислушаться к голосу разума и сорвали принятие финального коммюнике, как мы и предупреждали в нашем письме в адрес всех участников КП»,— говорится в комментарии Алексея Моисеева, опубликованном на сайте Минфина. По словам господина Моисеева, западные страны пытались «сорвать» финальное решение с помощью «нападок на отечественную алмазодобычу и попыток ввести необоснованные ограничения на торговлю российскими алмазами».

В комментарии также говорится, что Россия рассчитывает на «взвешенную позицию» ОАЭ, вступающих в права председателя в следующем году. «Уверены, что при поддержке абсолютного большинства алмазодобывающих стран России и Африки Дубай, как ведущий центр мировой алмазной торговли, сможет вернуть КП в формат работы в интересах отрасли и решения практических задач, стоящих перед форумом»,— отметил Алексей Моисеев.

Вчера, 13 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз завершает подготовку 12-го пакета санкций в отношении России. По его словам, санкции затронут экспорт алмазов, а также меры по «укреплению потолка цен на нефть».

Кимберлийский процесс — международная конференция, целью которой является исключение так называемых конфликтных алмазов из оборота международной торговли. «Конфликтными» называют алмазы, добытые нелегально, средства от их продажи используются для финансирования конфликтов для подрыва законных правительств. КП был создан в 2000 году и получил поддержку ООН и мандат ВТО.

Подробнее о санкциях ЕС в отношении российских алмазов — в материале «Ъ» «Статья за дискредитацию санкций».

Полина Мотызлевская