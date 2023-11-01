Рособрнадзор выявил нарушения во всех принимающих у мигрантов экзамены вузах

Рособрнадзор выявил нарушения обязательных требований во всех вузах, которые уполномочены проводить для иностранцев комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. По результатам экзамена выдается сертификат, необходимый для получения разрешения на работу, вида на жительство и российского гражданства. Генпрокуратура проводит во всех вузах проверку, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В пресс-релизе говорится, что в 2022 году Рособрнадзор провел профилактические мероприятия в 448 вузах, 323 из них объявлены предостережения. Кроме того, были проведены три плановые и шесть внеплановых проверок в вузах, передает пресс-служба слова заместителя руководителя Рособрнадзора Светланы Кочетовой.

По состоянию на 30 октября 2023 года Рособрнадзор провел в вузах 467 профилактических мероприятий, направил предостережения 335 высшим учебным заведениям, провел 16 внеплановых проверок и мониторинг безопасности в 86 вузах, заявила госпожа Кочетова.

В перечень образовательных организаций, в которых иностранец может сдать комплексный экзамен для получения сертификата, входят 13 вузов, список которых в 2017 году утвердило Минобрнауки.

Среди них — Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Башкирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Псковский государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Северо-Кавказский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Тихоокеанский государственный университет.

26 октября в России вступил в силу новый закон о гражданстве. Одно из нововведений — заявлять о желании стать россиянином могут и иностранцы, даже не имеющие пятилетнего стажа проживания в России. Однако в этом случае они должны быть военнослужащими-контрактниками (на срок не менее года), беженцами (в том числе политическими) или участниками программы по переселению соотечественников. Для подтверждения знаний нужно пройти тестирование по русскому языку как иностранному или сдать комплексный экзамен по всем необходимым предметам и получить соответствующий сертификат.

Подробнее о том, что изменилось в законе о гражданстве РФ,— в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов