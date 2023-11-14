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Коммерсантъ FM
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Foxconn отчиталась о росте прибыли на 11% при падении выручки

Чистая прибыль главного поставщика комплектующих для Apple Hon Hai Precision Industry (торговое наименование — Foxconn) в третьем квартале выросла на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 43,1 млрд тайваньских долларов ($1,33 млрд), следует из финансового отчета компании (.pdf). Этот результат оказался неожиданным для аналитиков, которые прогнозировали, что прибыль тайваньского поставщика Apple, напротив, сократится на 11% и составит 34,9 млрд тайваньских долларов.

Фото: Ann Wang / Reuters

Фото: Ann Wang / Reuters

Добиться роста прибыли Foxconn удалось во многом благодаря увеличению операционной маржи с 2,37% во втором квартале до 2,99% в третьем квартале. Годом ранее этот показатель составлял 2,78%. При этом выручка компании сократилась на 12% — до 1,5 трлн тайваньских долларов ($47,7 млрд). Как отмечается в отчете, это связано прежде всего с падением спроса на персональные компьютеры, а также на облачные и сетевые продукты.

Компания ожидает, что четвертый квартал для нее окажется чуть лучше, чем прогнозировалось ранее, а падение выручки прекратится. Тем не менее достичь показателей прошлого года Foxconn не рассчитывает.

Отметим, что это первый финансовый отчет Foxconn после того, как власти Китая инициировали расследование в отношении тайваньской компании. Формальным поводом для него стали подозрения в налоговых махинациях и сомнения в добросовестном использовании земель.

Подробнее о расследовании властей Китая в отношении Foxconn — в материале «Второе китайское предупреждение».

Кирилл Сарханянц

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