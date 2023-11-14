Американский банковский регулятор пригласил юристов для проверки фактов домогательств и дискриминации

Американская Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation — FDIC) наняла юридическую фирму BakerHostetler, чтобы та проверила многочисленные жалобы сотрудников на царящую в ведомстве «токсичную атмосферу» с домогательствами и дискриминацией. По словам главы FDIC Мартина Грюнберга, руководство серьезно относится к этим жалобам и юристы проведут по этим фактам обстоятельную независимую проверку «сверху донизу». Об этом сообщает The Financial Times.

Приглашение юристов для проверки стало ответом FDIC на появившуюся накануне в The Wall Street Journal обширную публикацию с описанием тех проблем, с которыми на протяжении более чем десяти лет сталкиваются работающие в FDIC женщины.

В тексте, который написан на основе жалоб сотрудниц корпорации, описываются многочисленные случаи домогательств, принуждения к сексу, дискриминации, неподобающего поведения (например, мужчины вслух обсуждали женщин в их присутствии или отправляли женщинам фото своего полового органа и т. п.). Кроме того, многие сотрудники, не только женщины, жалуются на культуру «буйных вечеринок» и «неумеренного потребления алкоголя».

Описанные в статье WSJ случаи относятся к периоду после 2010 года. Внутренние проверки по жалобам проводились несколько раз, и в 2020 году ревизор FDIC по итогам одной из таких проверок постановил, что политика агентства в отношении сексуальных домогательств никак не способствует их предотвращению. Руководство FDIC тогда обещало все исправить.

Сейчас на запрос FT во FDIC ответили, что «домогательства или дискриминационное поведение во FDIC категорически неприемлемы», и заверили, что «без всяких колебаний» примут все те меры, которые будут им рекомендованы по итогам юридической проверки, для укрепления агентства.

Алена Миклашевская