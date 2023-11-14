ХК «Автомобилист» победил «Адмирал» во втором матче подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» (Владивосток) в регулярном чемпионате КХЛ, завершив дальневосточную гостевую серию. Матч прошел во Владивостоке на «Фетисов-Арене» и закончился со счетом 0:3 (0:0; 0:1; 0:2) в пользу уральцев.

В первом периоде уже на первой минуте за подножку был удален игрок «Автомобилиста» Максим Осипов. Вскоре штраф за подножку заработал защитник уральской команды Сергей Зборовский. Однако ХК «Адмирал» не смог реализовать свои голевые шансы. Ко второй половине периода «Автомобилист» пошел в атаку. Но даже в большинстве счет открыть не смог.

Второй период начался с большинства приморцев: штраф получил екатеринбуржец Павел Воронков за удар коленом. Затем в большинстве — пять на три — играли гости, но дожать соперника не смогли. Лишь на 32 минуте Брукс Мэйсек открыл счет.

В третьем периоде «Автомобилист» играл по счету. На 47 минуте нападающий уральцев Кертис Волк забросил вторую шайбу, когда «Автомобилист» пошел в контратаку трое на одного. В концовке матча Стефан Да Коста забросил третью шайбу в пустые ворота. Итоговый счет — 0:3.

В ходе выездной серии «Автомобилист» одержал победу в трех матчей из четырех: две над «Адмиралом» и одну над «Амуром» (Хабаровск).

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет в рамках уральского дерби 18 ноября в Челябинске против «Трактора».

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте