ХК «Автомобилист» вырвал победу в гостях у «Адмирала» по буллитам

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Адмирал» из Владивостока по ходу Регулярного чемпионата КХЛ, продолжив дальневосточную гостевую серию первым из двух матчей с приморской командой. Матч прошел во Владивостоке на «Фетисов-Арене» и закончился со счетом 3:4 Б (2:1; 0:1; 1:1; 0:0).

В первом периоде активней начал «Автомобилист», найдя голевой момент практически сразу, но не забил. Постепенно «Адмирал» стал отвечать атакой на атаку, однако времени больше в нападении на более чем минуту проводили гости. На 13 минуте Александр Шевченко из «Адмирала» сыграл на добивании после броска с синей линии и открыл счет. В начале второй половины пасом Алексея Бывальцева через половину льда вышедший один на один с вратарем Алексей Макеев забросил ответную шайбу «Автомобилиста». Через минуту автор гола отправился в штрафной бокс за подножку.

Игру 5 на 3 ХК «Адмирал» смог реализовать и второй гол забил их нападающий Джованни Фьоре. В конце приморцы стали давить соперника, но третью шайбу не забросили.

Второй период стартовал с активной игры «Адмирала». На 18 минуте в опасной атаке Стефан Да Коста ХК «Автомобилист» обыгрывал защитника хозяев, которому пришлось нарушить правила и отправиться в штрафной бокс. В большинстве екатеринбуржцы не создали достаточное количество качественных моментов, чтобы забить второй гол. До первой половины игроки «Автомобилиста» провели на три минуты больше времени в атаке.

Во второй десятиминутке со смещением в центр из под защитника забросил шайбу Стефан Да Коста «Автомобилист», сравняв счет. Второе большинство получили гости, благодаря подножке защитника Руслана Ибатуллина «Адмирал». В конце игры 5 на 4 нарушили численный состав приморцы и заработали командный штраф. В уже третьем большинстве уральская команда дожать хозяев не смогла.

Третий период изменил вектор в сторону преимущества «Адмирала», который впервые в матче забрал начало с несколькими опасными моментами. На стыке пятиминуток в контратаке забросил шайбу с лета защитник Леонид Метальников ХК «Адмирал». Менее чем через минуту в меньшинстве оказались приморцы из-за удаления именинника Евгения Лисовца по причине выброса шайбы. Очередное большинство «Автомобилист» не реализовал. И трижды отыгрались гости из Екатеринбурга на шестой минуте, реализовав длительное давление (отличился Брукс Мэйсек).

В дополнительное время было несколько голевых шансов у «Адмирала», но голов забито не было. Серия буллитов завершилась со счетом 2:3. Решающий буллит забросил Алексей Макеев «Автомобилист».

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 14 ноября вновь против «Адмирала» в гостях.

Александр Стародумов

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