ХК «Автомобилист» победил «Амур» во второй игре в Хабаровске

Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл у «Амура» второй матч в Хабаровске в Восточной конференции КХЛ. Встреча прошла на «Платинум-Арене» и закончилась со счетом 2:3 (0:1; 2:1; 0:1) в пользу гостей. Накануне «Автомобилист» потерпел разгромное поражение от хозяев со счетом 5:1.

Первый период второго мачта инициативу проявили игроки «Автомобилиста». На 15 минуте защитник ХК «Автомобилист» Никита Трямкин сделал дальний бросок и с отскоком от Степана Хрипунова шайба залетела в ворота «Амура». Авторство гола записано на нападающего. Во второй половине «Автомобилист» быстро перехватывал у соперника шайбу, не позволяя уходить в опасные контратаки. Постепенно «Амур» установил контроль за шайбой, но отыграться не смог.

Во втором периоде ХК «Амур» старался прибавить в скорости. В середине периода «Амур» сравнял счет: Кирилл Слепец совершил индивидуальный проход и мощным броском под перекладину забросил шайбу. За три минуты до конца игроки уральской команды воспользовались провалом обороны соперника и забили вторую шайбу в дальнюю девятку (Степан Хрипунов сделал дубль). В самом конце второго периода хабаровчане вновь сравняли счет в борьбе отскоком от клюшки. Автор гола — Ян Дрозг.

Третий период «Автомобилист» начал в большинстве после удаления Александра Хохлачева из «Амура» за высоко поднятую клюшку. Впрочем, добиться какого-то результата уральцы не смогли.

Третью шайбу «Автомобилист» забросил на 47 минуте матча: Стефан Да Коста в полуобороте подправил наброс Кирилла Воробьева. Через минуту екатеринбуржцы оказались в меньшинстве из-за штрафа Александра Севостьянова за задержку соперника. «Амур» за две минуты численного преимущества счет не сравнять не смог. Концовка прошла за преимуществом «Автомобилиста».

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 12 ноября во Владивостоке против «Адмирала».

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте