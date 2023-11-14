Песков: в Молдавии много сторонников развития отношений с Россией

Результаты муниципальных выборов в Молдавии показали желание ее граждан развивать отношения с Россией, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что у республики нет общих тем для обсуждения с Россией и что РФ не уважает молдаван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Представитель Кремля счел, что госпожа Санду не учла результаты выборов, по итогам которых ее партия проиграла. По его словам, выборы показали, что «людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений».

«Имеется в виду в том числе и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной, мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

В начале ноября в Молдавии прошли местные выборы в мэры городов и главы советов. По их результатам правящая партия «Действие и солидарность» победила в трех городах из 36. Явка составила 41,4%, что сопоставимо с показателями выборов 2019 года (41,7%). Председатель ЦИКа республики Анжела Караман говорила, что голосование прошло без существенных нарушений.

Подробности — в материале «Ъ» «Кишинев сдали Москве».

Лаура Кеффер