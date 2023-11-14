В Краснодаре выделили 46 млн рублей на благоустройство по инициативным проектам
На территории Краснодара реализовали восемь инициативных проектов по благоустройству. На эти цели выделили 46 млн руб. Пока реализовали проектов на 11,2 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Работы по благоустройству провели в поселке Белозерном (сквер «Прекрасный»), в Петровском сквере, обустроили уличное освещение в Центральном округе на участке от улицы Ломоносова до Путевой и в поселке Пригородном. В поселке Индустриальном за счет инициативного бюджетирования установили детскую площадку, а на улице 70-летия Октября отремонтировали внутриквартальный проезд.
Ранее были завершены работы по благоустройству Конной аллеи в парке «Чистяковская роща». Благодаря инициативному бюджетированию здесь обновили 140 м асфальта.
До конца года в краевой столице планируют реализовать еще семь инициативных проектов. В частности, в Городском Саду отремонтируют ротонду «Казачья горка».
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