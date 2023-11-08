В Чистяковской Роще Краснодара отремонтировали участок Конной аллеи

В Краснодаре отремонтировали участок Конной аллеи в Чистяковской Роще. Это одно из самых популярных у горожан прогулочных мест, отметили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На аллее уложили 140 м нового асфальта по инициативному проекту. Специалисты также регулярно занимаются реконструкцией объектов инфраструктуры и аттракционов.

«Приглашаем жителей и гостей Краснодара провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе в Чистяковской Роще!», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram