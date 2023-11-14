На обслуживание липецких камер фиксации нарушений ПДД власти могут потратить 179,6 млн рублей

Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило конкурс по выбору подрядчика для обслуживания комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в регионе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 179,6 млн руб. Аванс не предусмотрен.

Подрядчик должен с 18 декабря 2023 года до 31 марта 2025 года осуществлять профилактическое обслуживание комплексов, устранять выявленные при этом неисправности и вести учет выполненных работ. Ремонт также необходимо производить по заявке заказчика: если для этого не нужно демонтировать оборудование, то в течение двух дней с момента получения заявки, если нужно, то в течение 30 дней с момента получения разрешения на демонтаж. Гарантия на работы составит шесть месяцев с даты подписания акта приемки.

Заявки принимаются до 29 ноября. Итоги планируется подвести 4 декабря. В первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника.

Ранее контракт на обслуживание комплексов фиксации нарушений ПДД в Липецкой области за 29 млн руб. получила тамбовская «Автомобильность».

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Алина Морозова

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